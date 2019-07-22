Под Киевом полиция остановила автобусы с подозрительными мужчинами

22 июля 2019, 01:24

Инцидент произошел за час до закрытия избирательных участков.

Неизвестные ехали на автобусах без документов / Фото: Нацполиция

Сотрудники правоохранительных органов 21 июля за час до закрытия избирательных участков на выборах в Верховную Раду остановили неподалеку от Киева автобусы, которые везли в неизвестном направлении подозрительных молодых людей спортивной внешности.

По информации пресс-службы полиции, жалобы они получили от жителей от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Во время остановки некоторых транспортных средств сотрудники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев", - сказано в сообщении.

Уточняется, что никто из пассажиров автобусов не имел при себе документов. Мужчины представились "охранниками фирмы".

Правоохранители задержали неизвестных до выяснения обстоятельств.

Напомним, как свидетельствуют данные экзит полов по выборам 2019, пятипроцентный барьер прохождения в Раду преодолели лишь 5 партий. А вот барьер в 2% набрало гораздо больше политсил. И это дает определенные преференции.

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