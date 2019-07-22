У Зеленского рассказали о разработке в Украине онлайн-гражданства

В Украине работают над созданием онлайн-гражданства

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров заявил о разработке онлайн-гражданства.

"Есть концепция определенная, но она еще проходит краш-тесты мирового сообщества", — рассказал он в интервью РБК.

По его словам, разрабатываются две концепции — e-резидентства и e-гражданства. Первое относится к жителям всех стран, которые смогут открывать бизнес на Украине, ни разу не приезжая в страну. Федоров объяснил это необходимостью привлечения инвестиций. При этом граждане других государств должны будут заплатить взнос и пройти проверку спецслужб, в том числе зарубежных. Причем при получении e-резидентства они не подпадают под двойное налогообложение.

Он подчеркнул, что что e-гражданство связано с получением статуса "зарубежного украинца" с использованием интернета. "Мы хотим диаспору привлечь, попросить им возможность о получении статуса зарубежных украинцев", — сказал Федоров.

Читайте такжеЗеленский дал гражданство Украины иностранцам, защищавшим территориальную целостность страныОн добавил, что нововведения должны упросить возможность получать гражданство, открывать компании и банковские счета в Украине, а также нанимать сотрудников.

Напомним, президент РФ Владимир Ранее Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа — поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.