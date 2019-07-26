Дорогой Коболев: глава Нафтогаза обходится государству в 1000 раз дороже, чем Зеленский

Андрей Коболев зарабатывает 28 миллионов гривен в месяц / УНИАН

Доходы главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, которого прочат на пост премьер-министра Украины, в тысячу раз превышают зарплату президента Украины Владимира Зеленского.

Это становится очевидным при сравнении доходов двух чиновников за июнь, в котором насчитывалось 19 рабочих дней.

По информации, глава Украинского государства Владимир Зеленский получил за июнь 2019 года зарплату 28 тысяч гривен.

В то же время, среднемесячная зарплата Коболева на посту главы правления НАКа составляет 28,5 миллиона гривен, передают Українські новини.

Стало известно, согласно решению наблюдательного совета, оклад главы правления составил 2,08 млн грн, квартальная премия – 25 миллионов гривен, годовая премия за достижение целей – 25 миллионов гривен, премия за особые достижения – 12,5 миллиона гривен, материальная помощь на оздоровление – 1,3 миллиона гривен.

Отметим, что большая часть доходов Коболева - это премия за выигрыш дела у Газпрома в Стокгольмском арбитраже. Ее размер составляет 216 миллионов гривен. Но парадокс состоит в том, что Украина в настоящее время еще не получила от России выплаты 4,5 миллиарда гривен.

Читайте также"Всегда найдется паршивая овца": патрон Слуги народа озвучил зарплату в партииНапомним, ранее 40-летний глава правления Нафтогаза Андрей Коболев стал звездой светской хроники. Разведенный глава Нафтогаза Коболев выгулял новую пассию. Журналисты заметили пару на террасе ресторана Прага.

Также ранее Андрей Коболев рассказал, куда перевел свою миллионную премию.

"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?", - сказал Коболев журналистам.