"Все деньги вбухали в стаканы": сеть шокирована фото ржавой "скотовозки" Укрзализныци

27 июля 2019, 09:39

Электричка Киев-Казатин ужаснула своим состоянием.

Сеть возмутило состояние электрички / facebook/loramanek76

В сети в очередной раз обратили внимание на жуткое состояние вагонов Укрзализныци. Электричка Киев-Казатин шокировала своим состоянием: ржавая дырявая прошивка, трещины, темные и грязные окна.

На своей странице в Facebook лора Манек назвала такое средство передвижения "скотовозкой", и посочувствовала тем, кому каждый день приходиться ездить на таком транспорте.

"Ребята, ну это же реальная жесть! Ну КАК на вот ТАКОМ можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев - Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких "скотовозках" каждый день...", - возмутилась Лора Манек.

В таком ржавом вагоне людям приходится ездить каждый день / facebook/loramanek76

В комментариях обратили внимание на то, что глава Укрзализныци Евгений Кравцов зарабатывает почти миллион гривен, госкомпания по нереальным ценам закупает подарочные наборы посуды, а вот отремонтировать составы денег нет.

"Зарплата руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова составляет 920 тыс. гривен", - отметила Василиса Киевская.

"Денег на ремонт и покраску не хватило. Все деньги вбухали в стаканы и подстаканники. 2000 грн за каждый!", - написал Artem Trumpet.

"Это ж гиперлуп?", - пошутил Игорь Пасько.

"Капец просто. Неужели так дорого хоть перекрасить. Печально, что мы привыкаем жить в таком мусоре", - считает Инна Делорина.

"Первая причина – это я, а вторая – все мои друзья", -ответил Алекс Скоромный на пост фотографией главы Укрзализныци Евгения Кравцова.

Ранее в Укрзализныце закупили наборы посуды по гигантским ценам. Также, немногим более года назад Центр сервисного обеспечения Укрзализныци угодил в скандал с завышенными ценами на закупках. Тогда с ФОП "Русанов Роман Николаевич" был заключен на ведение официальной страницы госкомпании в соцсети Facebook на 740 тысяч гривен и прочие SMM-услуги.

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Киев электричка Укрзализниця новости Украины
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