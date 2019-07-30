Международный скандал: Портнов выяснил, как Порошенко незаконно прослушивал дипломатов из ЕС и МВФ – чем это грозит

Порошенко занимался прослушкой дипломатов из ЕС и МВФ – Андрей Портнов о новом суде против Порошенко / Reuters

Пятого президента Украины Петра Порошенко обвиняют в том, что тот, пользуясь своим положением, санкционировал прослушивание иностранных дипломатов, послов Франции, Германии, Беларуси и миссии МВФ в Украине, заявил юрист и бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, сегодня провел разговор с Антоном Чернушенко – бывшим руководителем апелляционного суда Киева, по заявлению которого ГБР начало расследование фактов грубого вмешательства Порошенко и заместителя главы его администрации Филатова в деятельность суда", – сообщил Портнов.

По его словам, Чернушенко подтвердил данные, что администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания дипломатов и послов из ЕС, а также миссии МВФ в Украине.

Читайте такжеАваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя""Кроме того, он письменно подтвердил прямое вмешательство Порошенко в судебный спор по распределению акций компании Нефтогаздобыча и влияние на принятие судом решений по аресту акций одной из крупных агропромышленных компаний. По этим эпизодам мы составили план процессуальных действий и координации юридической работы", – анонсировал Портнов новые дела против экс-президента.

Юрист добавил, что "фигурантам нужно готовиться к допросам и санкциям теперь еще и по этому делу. В полном соответствии с их правоохранительной и судебной реформой".

Напомним, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании.

Суд уже дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу о продаже Кузницы на Рыбальском.

Как сообщили в ГБР, на Порошенко и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных дел.

Позднее в ГБР назвали странным поведение Порошенко. Глава Госбюро расследований Роман Труба уточнил, что на Порошенко заведены 11 производств, и он не понимает, почему политик упорно отрицает действительность.