ГБР нагрянуло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области

31 июля 2019, 15:28

Прокурор продал арестованные посевы на более чем 800 тысяч гривен.

Госбюро расследований
ГБР пришло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области / фото из открытых источников

31 июля, в среду, Государственное бюро расследований проводит обыски в прокуратуре Днепропетровской области.

Кроме того, обыски проходят в двух отделах областной полиции, сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции ГПУ и сотрудниками СБУ", - сообщила в социальной сети Facebook Варченко.

По ее словам, прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли. Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет любому распоряжаться этими посевами в любой способ до обнародования окончательного решения в уголовном производстве.

Читайте такжеНа 12 лет с конфискацией: в ГПУ раскрыли подробности обысков в Кабмине, ГФС и погранслужбе"Он (прокурор – Ред.) лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 000 гривен. Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - отметила Варченко.

Напомним, ранее ГБР провело обыски в аэропорту Жуляны и на таможне. Обыски и следственные действия проводились в рамках уголовного производства , сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - рассказала Варченко.

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прокуратура Днепропетровская область обыски ГБР Ольга Варченко новости Украины
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