Суд обломал Генпрокуратуру по аресту имущества Ющенко из-за Межигорья

Правоохранители подозревают Виктора Ющенко в том, что он поспособствовал Виктору Януковичу в завладении Межигорьем.
Печерский суд столицы Украины еще раз отказал правоохранителям в аресте имущества третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010) в рамках дела о пособничестве другому экс-президенту Виктору Януковичу − в завладении государственной резиденцией Межигорье.
Соответствующее информацию в комментарии порталу УНИАН озвучил глава отдела Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Андрей Радионов.
По его словам, Управление спецрасследований повторно обратилось с аналогичным ходатайством, перед этим обжаловав решение судьи Вячеслава Пидпалого в Киевском апелляционном суде.
"Апелляция - не самый быстрый процесс, поэтому мы параллельно, чтобы исключить отчуждение имущества, обратились с повторным ходатайством. 24 июля судья Писанец рассмотрел, а 25 июля вынес постановление об отказе в аресте имущества Ющенко", − заявил Радионов.
Напомним:
- В июне 2019 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Виктору Ющенко по делу о механизме вывода из госсобственности резиденции "Межгорье" в 2007-м.
- 10 июля судья Печерского суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства по поводу ареста имущества Ющенко. Но экс-президент категорически отверг предъявленные ему обвинения.