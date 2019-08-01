Суд обломал Генпрокуратуру по аресту имущества Ющенко из-за Межигорья

Виктор Ющенко / УНИАН

Печерский суд столицы Украины еще раз отказал правоохранителям в аресте имущества третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010) в рамках дела о пособничестве другому экс-президенту Виктору Януковичу − в завладении государственной резиденцией Межигорье.

Соответствующее информацию в комментарии порталу УНИАН озвучил глава отдела Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Андрей Радионов.

По его словам, Управление спецрасследований повторно обратилось с аналогичным ходатайством, перед этим обжаловав решение судьи Вячеслава Пидпалого в Киевском апелляционном суде.

"Апелляция - не самый быстрый процесс, поэтому мы параллельно, чтобы исключить отчуждение имущества, обратились с повторным ходатайством. 24 июля судья Писанец рассмотрел, а 25 июля вынес постановление об отказе в аресте имущества Ющенко", − заявил Радионов.

Напомним: