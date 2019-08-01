У Зеленского пояснили принципы работы русскоязычного телеканала

Никита Потураев пояснил, как Украина будет заинтересовывать русскоязычного зрителя / Радио Свобода

Украинское правительство решило создать русскоязычный телеканал о событиях в Украине для максимально широкой аудитории.

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, Общественного вещателя, а также и так называемой гражданской журналистики, поскольку у нас не будет возможности получать достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий", - цитирует Радио Свобода советника президента Украины, нардепа Никиту Потураева.

Политик поясняет, что основная целевая аудитория телеканала – это жители оккупированных территорий и русскоязычные граждане заграницы. Новости и информацию администрация планирует получать от журналистов различных телеканалов.

"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат. Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории", — добавил советник Зеленского.

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