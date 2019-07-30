В российском МИД расплевались ядом по поводу идеи Киева по созданию русскоязычного канала

Мария Захарова / Reuters

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова дала оперативный комментарий по поводу идеи, озвученной в Офисе президента Владимира Зеленского украинских по созданию русскоязычного телеканала для ведения "борьбы за умы".

"Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!" — написала Захарова в Facebook.

Напомним, накануне Кирилл Тимошенко ранее замглавы Офиса президента заявил о планах по созданию русскоязыного телеканала − ради борьбы за умы украинцев на временно оккупированных территориях Донбасса и аннексированном Крыму. В РФ практически сразу начала изрыгать желчь из-за этой идеи Киева топовая пропагандистка − главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян.