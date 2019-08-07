Убийство Шеремета: Луценко лаконично рассказал, что "видит" следствие

7 августа 2019, 08:31

Генпрокурор намекнул на вероятных участников убийства Шеремета.

Убийство Шеремета: Луценко лаконично рассказал, что
Убийство Шеремета: Луценко лаконично рассказал, что "видит" следствие / Униан

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как продвигается расследование резонансного убийства журналиста Павла Шеремета.

По его словам, следствие "видит" предполагаемых участников дела.

"Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это надо еще доказать рядом следственных действий", – заявил Луценко в интервью Радио НВ.

При этом на уточняющие вопросы он отвечать отказался, заявив, что "большего я сказать вам не могу".

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что Шеремета могли убить из-за написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года. По его словам, в 2016-м в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данному конфликту.

Напомним, Луценко еще в июле заявлял, что у правоохранителей есть "горячие версии" убийства журналиста Павла Шеремета. Правоохранители проверили десятки тысяч человек, отметил генпрокурор.

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