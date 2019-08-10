"Кому Пушок может отдать приказ?": Пушилин дал команду убивать нарушителей перемирия

Денис Пушилин дал указ убивать нарушителей перемирия / Reuters

Патрон так называемой "ДНР" Денис Пушилин, которого теперь называют Мордатым, дал приказ на "огневое поражение тех, кто нарушает перемирие, достигнутое на последнем заседании контактной группы в Минске".

Отметим, 6 августа, во вторник, украинский президент Владимир Зеленский обратился к лидерам стран-участниц нормандского формата с просьбой собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - заявил Зеленский на своей странице в Facebook.

Так вот, теперь главарь "ДНР" решил показать, что он "приверженец" Минска. Отметим, информация об указе Пушилина появилась на странице Инсайд Донецк в соцсетях.

В комментариях под сообщением люди пишут, что вряд ли Пушилин может как-то влиять на ситуацию.

"А кто мне объяснит, как и кому Пушок может отдать приказ? Армия по факту, ему не подчиняется. Он им никто", - сказал некто под ником Нурговуль Монго.

"Наконец-то,сколько можно терпеть это издевательство.Гибнут наши ребята,разрушается все вокруг,а раненых сколько...", - добавила Тамара Пивикова.

В то же время, на официальном сайте Пушилина в его "экстренном заявлении в связи с обстрелом Коминтерново вооруженными формированиями Украины" сказано, что "в случае, если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ".

Напомним, ранее в "ДНР" заявили о готовности передать Киеву 50 пленных, удерживаемых на Донбассе, в обмен на 102 сепаратиста. Обмен по формуле "102 на 50" готова сделать так называемый "уполномоченный по правам человека в Республике" Дарья Морозова.

Читайте также"Пушилин - украинский агент?": Сеть взбудоражило фото главаря "ДНР""На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", — отметила Морозова.