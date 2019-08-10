Пора на море: синоптик рассказал, когда украинцам ждать бархатного сезона

В начале осени теплая погода будет способствовать отдыху на море / фото: ychetours.com.ua

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон".

По его словам, теплая погода будет способствовать отдыху на море, ведь температура в конце лета и в начале осени будет комфортной – тепло, но не очень жарко.

"Кто хочет еще отдохнуть на море – пожалуйста. Температура до 17 августа (в Одесской области. – ред.) держится на уровне + 29... + 31 градус. И к концу месяца она на уровне + 26... 28 градусов", – подчеркнул он в интервью Обозревателю.

Читайте также"Осенью не пахнет": в августе Украину разжарит до 35 градусов - синоптикВместе с тем, по словам синоптика, ожидать температуру +35 или больше августе не стоит.

Горбань добавил, что благоприятные для отдыха синоптические условия на курортах Одесской области сохранятся и в сентябре.

"Сентябрь – можно еще отдыхать. На юге еще в сентябре будет хорошая погода", – резюмировал народный синоптик.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе.