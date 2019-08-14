В ООН не захотели назначить спецпредставителя в Украине

Яцек Чапутович уверен: нужны новые инструменты, чтобы остановить войну на Донбассе/ УНИАН

Организация Объединенных Наций отклонила предложение Польши назначить специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Глава польского внешнеполитического ведомства считает, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну на Донбассе.

"Мы ранее предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Так, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине", – цитирует Чапутовича Укринформ.

Спецпред мог бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", - констатировал министр.

Как известно, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе в Украине находится специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Кроме того, над урегулированием ситуации работает Трехсторонняя контактная группа в Минске, а также "нормандская четверка".

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Как сообщал Главред, ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс рассказала об отчаянном положении украинцев в Крыму. По ее словам, граждане имеют проблемы с доступом к базовым социальным услугам.