"Использовал связи": журналист озвучил подробности задержания Грымчака

Грымчак использовал связи для организации незаконной постройки / Фото: НАБУ

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что замминистра МинВОТ Юрия Грымчак был задержан силовиками, поскольку потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.

"Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - написал Бутусов в Facebook.

По словам журналиста, дело о задержании Грымчака является знаковым, поскольку разрешение на арест дал генпрокурор Юрий Луценко, у которого Грымчак ранее работал помощником. Операцию проводило три силовых структуры – ГПУ, НАБУ и СБУ, однако задержание было быстрым из-за убедительной доказательной базы.

"Несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ - и вот появился резонансный и весомый результат", - подчеркнул он.

Бутусов напомнил, что Грымчак был известным политическим деятелем и часто бывал в эфирах телеканалов, где во время предвыборной кампании активно поддерживал экс-президента Петра Порошенко и выступал против Владимира Зеленского.

Напомним, Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов. Задержание своего бывшего соратника прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.

Позже Георгий Тука заявил, что его коллегу по ведомству Юрия Грымчака задержали на взятке в 480 тысяч долларов по делу, которое не имеет отношения к МинВОТ.