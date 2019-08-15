"Использовал связи": журналист озвучил подробности задержания Грымчака

Автор заявил, что чиновник за взятку помог решить вопрос со строительством в историческом районе Киева.
Журналист Юрий Бутусов утверждает, что замминистра МинВОТ Юрия Грымчак был задержан силовиками, поскольку потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.
"Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - написал Бутусов в Facebook.
По словам журналиста, дело о задержании Грымчака является знаковым, поскольку разрешение на арест дал генпрокурор Юрий Луценко, у которого Грымчак ранее работал помощником. Операцию проводило три силовых структуры – ГПУ, НАБУ и СБУ, однако задержание было быстрым из-за убедительной доказательной базы.
"Несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ - и вот появился резонансный и весомый результат", - подчеркнул он.
Бутусов напомнил, что Грымчак был известным политическим деятелем и часто бывал в эфирах телеканалов, где во время предвыборной кампании активно поддерживал экс-президента Петра Порошенко и выступал против Владимира Зеленского.
Напомним, Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов. Задержание своего бывшего соратника прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.
Позже Георгий Тука заявил, что его коллегу по ведомству Юрия Грымчака задержали на взятке в 480 тысяч долларов по делу, которое не имеет отношения к МинВОТ.