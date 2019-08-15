"Скандал и разочарование": эксперт разнес дело о задержании Грымчака

Дело Грымчака может оказаться бутафорией / Фото: УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что общество излишне перевозбудилось вследствие задержания во время получения взятки замминистра МинВОТ Юрия Грымчака и вся эта ситуация является "типичной разводкой" от НАБУ.

"Очень похожая на туфту типа "янтарного дела".

1. Задержали якобы по делу по Майдану от 14 года. Прикольно. А чего сейчас дела не было?

2. Грымчак не мог ничего "порешать", потому что непосредственно не занимал этих должностей. Что-то кому-то пообещать и денег взять? Таких разговоров по Киеву тысячу в день происходит.

3. Так где 480 тыс? Почему купюры, которые мы видим не меченные?" – написал он в Facebook.

По словам Загороднего, дело Грымчака в суде разнесет практически любой адвокат. Он уверен, что партия Слуга народа от этого резонансного задержания получит только негатив в глазах своих потенциальных избирателей.

"Те, кто думал сыграть в эту игру получат большой скандал и разочарование в Слугах. В так называемом Антикорсуде это развалится еще быстрей. Если дойдет. Только не на кого будет кивать. Тщательней работать надо", - подчеркнул эксперт.

Как известно, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявляет, что правоохранители не зафиксировали факт передачи средств Грымчаку. По ее словам, вместо полумиллиона долларов силовики обнаружили календарики.

Жена задержанного накануне за взятку замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию.

Генпрокуратура объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.