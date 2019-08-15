"Скандал и разочарование": эксперт разнес дело о задержании Грымчака

15 августа 2019, 23:16

Политолог считает, что с защитой легко справится даже весьма посредственный адвокат.

Грымчак
Дело Грымчака может оказаться бутафорией / Фото: УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что общество излишне перевозбудилось вследствие задержания во время получения взятки замминистра МинВОТ Юрия Грымчака и вся эта ситуация является "типичной разводкой" от НАБУ.

"Очень похожая на туфту типа "янтарного дела".

1. Задержали якобы по делу по Майдану от 14 года. Прикольно. А чего сейчас дела не было?

2. Грымчак не мог ничего "порешать", потому что непосредственно не занимал этих должностей. Что-то кому-то пообещать и денег взять? Таких разговоров по Киеву тысячу в день происходит.

3. Так где 480 тыс? Почему купюры, которые мы видим не меченные?" – написал он в Facebook.

По словам Загороднего, дело Грымчака в суде разнесет практически любой адвокат. Он уверен, что партия Слуга народа от этого резонансного задержания получит только негатив в глазах своих потенциальных избирателей.

"Те, кто думал сыграть в эту игру получат большой скандал и разочарование в Слугах. В так называемом Антикорсуде это развалится еще быстрей. Если дойдет. Только не на кого будет кивать. Тщательней работать надо", - подчеркнул эксперт.

Как известно, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии.  Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал. 

В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявляет, что правоохранители не зафиксировали факт передачи средств Грымчаку.  По ее словам, вместо полумиллиона долларов силовики обнаружили календарики.

Жена задержанного накануне за взятку замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию.

Генпрокуратура объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:39
Мариуполь с треском вылетел из Лиги Европы
23:21
АЗ Алкмаар - Мариуполь - 4:0: онлайн трансляция матча Лиги Европы
23:16
"Скандал и разочарование": эксперт разнес дело о задержании Грымчака
23:03
Корректировщика огня в Мариуполе встретили из тюрьмы зеленкой и помидорами
22:39
Не взяточничество: Грымчаку предъявили подозрение
22:27
Русин вывел Зарю в плей-офф Лиги Европы: видео гола и голевых моментов матча Видео
22:06
В России спецназ оконфузился, пробираясь в квартиру через окно
21:53
Заря - ЦСКА - 1:0: видео трансляция матча Лиги Европы Видео
21:50
Скандал в оборонке: Минобороны и Укроборонпром "побили горшки" из-за БТР-4 Видео
21:27
"Не дождёмся понимания": в Госдуме посетовали на солидарную позицию Киева по Крыму и Донбассу Видео
21:16
"Сделаем это вместе": подруга Януковича Повалий примазалась к Зеленскому Фото Видео
20:56
Дело об узурпации власти: соратницу Порошенко вызвали на допрос в ГБР Видео
20:29
У Зеленского озвучили план по возвращению Донбасса и Крыма
20:23
Выборы в Раду оспорили в Верховном суде: стали известны детали Видео
19:57
В новой Раде предложили создать 23 комитета: обнародован полный список Видео
19:55
В Сети на фото случайно "засветили" лицо дочери певицы Нюши
19:32
"В дембельском аккорде": политолог пояснил связь задержания Грымчака с отставкой Луценко
19:30
Женские бои без правил: в Днепре девушки устроили жестокие разборки Видео
19:21
"Пивка для рывка": Винник сыграл в литрбол со своим продюсером
19:12
В Слуге народа рассказали, как нужно бороться со взяточниками в министерствах
18:59
Корректировщик обстрела Мариуполя выходит из тюрьмы по закону Савченко
18:57
В БПП готовят атаку на ГБР в Конституционном суде – Труба Видео
18:53
В украинский прокат выходит боевик "Падение ангела" с Джерардом Батлером
18:47
Пел и будет петь: Шатунов забирает у Ласкового мая свои хиты
18:34
"Воровская партия и за*роченный канал": против Порошенко подали новый иск Видео
18:33
Беглому экс-главе МВД Захарченко выписали заочный арест
18:21
"Начнется революция": эксперты распекли нового тренера Динамо
18:09
Экономика Украины ускорила рост в сравнении с Европой – Bloomberg
18:06
Новый канал: дата выхода всех шоу и сериалов 2019 Видео
18:00
Задержание Грымчака: в ГПУ оценили версию о связи с делом Черновол Видео
17:56
"Поменяли шило на мыло": пользователи соцсетей раскритиковали назначение Михайличенко
17:38
Авария Airbus в РФ: экипаж самолета попал в базу Миротворца Фото Видео
17:26
Жена Грымчака из-за задержания мужа вынуждена идти работать
16:44
"Наплыв желающих": в РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российское гражданство Видео
16:41
"Предотвратили катастрофу": Плачков о решении снизить цену на газ для Луганской ТЭС
16:13
У Лаврова поманили миллионы украинцев российским гражданством
16:07
Взятки за "крышевание" земельных дел: в НАБУ раскрыли детали дела Грымчака Видео
15:57
Взрывы под Архангельском: радиация из России добралась до Норвегии
15:48
"Девочка выросла": Tayanna показала стрип dance для Танців з зірками Видео
15:42
Михайличенко возглавил киевское Динамо
15:32
"Проникает в глаза": на популярном курорте засняли на видео зомби-улитку с мигающими рогами Видео
15:18
Зе-команда может наступить на грабли Ющенко: эксперт рассказал, отменят ли депутатскую неприкосновенность
15:09
В США рассказали, заинтересованы ли в расширении нормандского формата
15:01
Скандал вокруг дела Гандзюк: Луценко заявил о сокрытии материалов, в СБУ ответили Видео
14:57
Чурка: американскую певицу жестоко обманули в России
14:47
От осеннего похолодания до 35-градусной жары: синоптики рассказали о погоде до конца недели Видео
14:35
Татьяна Черновол рассказала о роли Грымчака в своем деле
14:27
В Нафтогазе рассказали, сколько денег Газпрома под угрозой из-за ареста активов
14:25
У Путина скандал: Пугачеву хотят посадить
14:20
Миллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия Грымчака Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять