В кабинете зама Луценко нашли несанкционированную прослушку

Анжела Стрижевская / Фото из открытых источников

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской была обнаружена несанкционированная прослушка.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook отметила, что в генпрокуратуре это связывают с тем, что Стрижевская ведет дело о коррупции директора НАБУ Артема Сытника.

"В субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора было обнаружено несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А.Сытнику", - отметила Сарган.

Она добавила, что ни зампрокурора ГПУ, ни глава САП не давали разрешение на прослушку, и она оказалась несанкционированной.

"Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя Генпрокурора, или от самого Генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должен быть разрешение от руководителя САП-заместителя Генпрокурора. Зато ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую ​​"прослушку" не санкционировали", - добавила Сарган.

По факту обнаружения несанкционированной прослушки в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.

В кабинете Анжелы Стрижевской нашли прослушку / facebook.com/LarysaSargan

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