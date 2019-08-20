Путин шантажирует Зеленского условиями для встречи

20 августа 2019, 12:26

Президент РФ рассказал, что нужно для того, чтобы встреча с Зеленским состоялась.

Путин, Макрон
Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с Украиной / Фото пресс-службы Кремля

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках "нормандского формата". Об этом он сказал во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции. 

Хозяин Кремля считает, что "любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам". Поэтому, по его мнению, нужно довести до конца те вопросы, которые обсуждались ранее. В частности, Путин продолжает настаивать на особом статусе Донбасса и амнистии для боевиков.

"Например, в 2016 году мы пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено и нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Германии Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, пошли на этот компромисс", - цитирует Путина сайт Кремля.

Он добавил, что компромисс заключался в том, чтобы особый статус был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе - после подведения итогов и подтверждения результатов выборов структурами ОБСЕ.

"Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться (перед встречей с Зеленским, - ред.)", - сказал Путин.

Как известно,  Владимир Зеленский неоднократно выступал против особого статуса Донбасса и амнистии сепаратистам. 

Напомним, 19 августа состоялся однодневный визит президента России Владимира Путина во Францию, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил вопросы, которые касаются Украины.

Ранее  из-за обострения на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский попросил о встрече Владимира Путина, Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона

В свою очередь во Франции считают, что точная дата ведения переговоров в нормандском формате будет объявлена в "подходящее время" − несмотря на инициативу Зеленского.

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Донбасс Владимир Зеленский особый статус Владимир Путин новости Украины
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