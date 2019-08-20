Расспросы и допросы: Луценко, Кличко и Парубия вызвали в суд по делу расстрелов на Майдане

Виталий Кличко и Юрий Луценко / facebook.com/merkieva

Целую группы высокопоставленных чиновников времен президентства Петра Порошенко допросят в суде по делу, которое касается участия экс-бойцов спецподразделения Беркут в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства.

Соответствующее сообщени опубликовал портал Громадське со ссылкой на решение суда. Таким образом, было удовлетворено ходатайство адвокатов о допросе свидетелей. В перечень попали киевский градоначальник Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, спикер Рады восьмого созыва Андрей Парубий, нардеп Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, юрист и бывший советник беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-глава МИД Леонид Кожара, экс-глава Минюста Елена Лукаш.

Кроме того, суд также разрешил допрос 15 человек из числа бывших правоохранителей, которые с 18 по 20 февраля 2014 года находились на месте расстрелов в центре Киева. Разрешено провести допрос и работников, которые обслуживали спецтранспорт.

Напомним, ранее Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве обвинил Сергея Пашинского и Андрея Парубия в расстрелах на Майдана. До этого грузинский снайпер через российские СМИ кроме Пашинского, обвинил еще и Владимира Парасюка в расстреле митингующих во время Революции достоинства.