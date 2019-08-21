"Исчадие ада": журналист оценил идею запрета "регионалам" заниматься политикой

Дмитрий Гордон отметил, что регионалы, Порошенко и Симоненко наделали много горя / Главред

Украинский журналист Дмитрий Гордон оценил идею запрета "регионалам", и тем, кто у власти 10-20 лет, заниматься политикой.

"Регионалов не люблю – они наделали много горя. А Петр Алексеевич и его соратники – их есть за что любить? Разве и они не наделали много горя? Или Симоненко с коммунистами? Сколько они натворили бед!", - сказал он во время чата в Главреде.

Однако, больше всего "досталось" главному коммунисту страны Петру Симоненко – его Гордон прозвал "исчадием ада".

"Симоненко – это вообще исчадие ада! Это человек, эксплуатировавший доверие впавших в маразм бабушек и дедушек, которые выросли на коммунистической идеологии. Какой Симоненко коммунист? Такой же, как я – Папа Римский. Это – типичный капиталист, нажившийся на псевдоидеологии", - считает журналист.

По словам Гордона, тогда "придется всем запрещать заниматься политической деятельностью, но просто некому будет идти в политику".

Ранее Дмитрий Гордон рассказал о дружбе Путина и Порошенко.