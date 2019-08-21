"Капля в море": Гордон рассказал, как пророссийские депутаты будут влиять на Раду

Дмитрий Гордон прокомментировал выборы-2019/ Фото: facebook.com/gordondmitry

Журналист Дмитрий Гордон уверен, что 44 пророссийски настроенных депутата в Верховной Раде 9-го созыва не будут оказывать существенного влияния на новоизбранный парламент. Такое мнение он высказал во время чата на Главреде.

"Это (пророссийские депутаты, - ред.), вспоминая песню "Капля в море, капля в море, а на море – корабли...", всего лишь "капля в море". Они ни на что не будут влиять", - считает Гордон.

Журналист также прокомментировал тот факт, что Оппозиционная платформа – За жизнь заняла второе место на парламентских выборах.

"Это – второе место на фоне оглушительного успеха Владимира Зеленского и Слуги народа на выборах. Это второе место говорит о том, что в Украине есть столько процентов любителей Путина и "русского мира". С этим нужно считаться. Такие люди у нас есть, и они – граждане Украины, выслать их на Марс или в Россию мы не можем. Мы должны просто понимать, что они есть. "Перепись населения" показала такой процент симпатиков "русского мира" и Владимира Путина в частности", - считает Гордон.

В то же время он выразил сожаление, что Оппозиционный блок не забрал голоса у Оппозиционной платформы – За жизнь: "Потому что Оппозиционный блок – это украинская оппозиция, а За жизнь – российская. Такова между ними разница. Но – не дотянули, что теперь делать".

А вот партия Шария, по мнению журналиста, показала прекрасный результат: "Когда человек без финансирования, каких-либо серьезный вливаний, акций и рекламы, а только лишь за счет интернета и флага Шария сделал более 2% – это блестящий результат".

Читайте также"Олицетворение надежды": журналист объяснил оглушительный успех ЗеленскогоНапомним, 26 июля ЦИК подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые прошли 21 июля. Уверенную победу получила партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. Второй "приз" у политической партии Оппозиционная платформа За жизнь – официально за нее проголосовали 13,05% избирателей. На третьем месте обосновалась партия Юлии Тимошенко Батькивщина – электоральная поддержка равна 8,18%.

7 августа в газете Голос Украины опубликовали официальные списки новоиспеченных народных депутатов Украины.