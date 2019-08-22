"Считаешь меня за пи*ора?": военный-гей рассказал о ВИЧ-инфекциях в зоне ООС

В зоне ООС существует опасность распространения ВИЧ

В зоне ООС на Донбассе существует проблема с распространением ВИЧ-инфекций, заявил солдат в/ч №1241 в Ивано-Франковске Василий Давиденко, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Когда я поехал в ООС с презервативами, меня удивило, что взрослые мужчины краснели, когда им предлагал презервативы ... Мужчины не воспринимают тестирование на ВИЧ. Говорят: "Ты что, считаешь меня за пи*ора?" Но мой опыт работы в ООС показывает, что в каждом батальоне, с которыми работали наши волонтеры, есть как минимум один человек ВИЧ-инфекцией ", - цитирует парамедика Немецкая волна.

Читайте такжеСПИД продолжает косить боевиков и добрался до "морпехов" ДНРПо его словам, в зоне ООС существует опасность распространения ВИЧ из-за незащищенного секса.

"Проблема ВИЧ существует. Более того, она среди военных. А еще хуже, что государственные органы пытаются ее замолчать. И получается так, что военный не говорит обо свой статус, потому что боится быть отторгнутым обществом. Это приводит к самоубийствам и трагедий в семьях ", - рассказал военный.

По его словам, военные часто покупают за 150 грн сертификат, который свидетельствует об отсутствии у них ВИЧ-статуса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конфликт на Донбассе спровоцировал "тихую эпидемию" ВИЧ-инфекций.