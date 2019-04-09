Ученые создали лекарство, которое полностью уничтожает ВИЧ / svit24.net

Новое лекарство от ВИЧ, которое позволяет полностью уничтожить болезнь, изобрели ученые Питтсбургского университета. В ближайшее время начнутся его клинические испытания.

Оно задумано как более эффективная альтернатива антиретровирусной терапии, пишет EBioMedicine.

Антиретровирусная терапия состоит в пожизненном приеме медпрепаратов, которые надежно сдерживают вирус, но полностью иммунные клетки организма от вирусных частиц не избавляют.

А вот новая методика обнаруживает в клетках скрытые копии вируса и полностью разрушает их. Она борется не только с ВИЧ, но и с цитомегаловирусом, от которого страдают 95% ВИЧ-больных.

Ранее японские ученые изобрели лекарство, уничтожающее СПИД. Свой новый метод японские ученые назвали "lock-in and apoptosis" — блокировка и естественная смерть клеток, пораженных ВИЧ.

Напомним, в ВОЗ назвали топ-10 причин смерти людей на планете. Наиболее уязвимыми были и остаются сердечно-сосудистые заболевания. ВИЧ/СПИД расположились на 7-м месте.