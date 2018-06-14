В ВОЗ назвали топ-10 причин смерти людей на планете: инфографика

Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные, согласно которым самыми распространенными причинами смерти людей является ишемическая болезнь сердца и инсульт.

"Установление численности людей, которые ежегодно умирают, и причин их смерти является одним из наиболее важных способов оценить эффективность системы здравоохранения той или иной страны", - пишет пресс-служба международной организации в Twitter.

Замыкают тройку "лидеров" рейтинга инфекции нижних дыхательных путей.

Далее в статистике расположились осложнения перинатального периода (он начинается с 22 недели беременности), хроническая обструктивная болезнь легких, диарейные заболевания и ВИЧ/СПИД. Замыкают топ-10 самых распространенных причин смерти туберкулез, онкологические заболевания трахеи, бронхов и легких и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, астрологи выяснили, что многие болезни людей являются кармическими, то есть напрямую связаны с тем, под влиянием какой планеты находится человек. Так, оказалось, что самым "больным" знаком является Козерог, а самое крепкое здоровье у Львов.