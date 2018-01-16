Конфликт на Донбассе спровоцировал "тихую эпидемию" ВИЧ-инфекции — исследование

В Украине вооруженный конфликт в Донбассе способствовал распространению вируса иммунодефицита человека.

ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания, свидетельствует исследование, опубликованное в американском издании PNAS.

Ученые обнаружили соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции.

"Война изменила много вещей в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено", — сказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости ВИЧ в Европе, имея примерно 220 000 инфицированных в стране с населением около 45 млн человек, пишет "Радио Свобода".

Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012 - 2015 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что эпидемия кори в Украине набирает обороты.