Впервые за 28 лет: в Украине испытали космическую ракету

Ракета будет в космосе и выводить спутники в целевую точку / Фото: Facebook/Yuzhnoye State Design Office

В Украине впервые за 28 лет независимости 23 августа прошли испытания ступени ракеты-носителя среднего класса.

Как сообщает Конструкторского бюро Южное в Facebook, состоялся первый прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса Циклон-4, изготовленной в Днепре на заводе Южмаш.

"Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - сказано в сообщении.

Уточняется, что что огневые испытания прошли успешно, все системы отработали должным образом.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными", - подытожили в КБ Южное.

Напомним, в День Независимости Украины, в министерстве обороны России хвастливо сообщили, что запустили ракеты морского базирования Синева и Булава.

Как ранее сообщалось, разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами.