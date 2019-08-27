"От Зеленского ждут жесткости": эксперт пояснил, как закончить войну на Донбассе

Как закончить войну на Донбассе / Униан

В вопросах войны на Донбассе президент Владимир Зеленский пока что движется по дорожке, проторенной его предшественником Петром Порошенко – то есть строго в колее минских договоренностей и не особо показывая зубы. Эксперты же ждут от него жесткости и конкретных предложений, принципиально отличных от "Минска".

"…мы видим, что Кремль не меняет свою позицию: там настаивают, чтобы Украина исполнила в первую очередь политическую часть, то есть внесла изменения в Конституцию, провела выборы и так далее. А Украина якобы и отрицает такой порядок: Зеленский говорит, что никаких изменений в Конституцию мы вносить не будем. Но при этом взамен мы сами ничего не предлагаем", – пояснил Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Для иллюстрации своих слов он приводит в пример недавний трагический эпизод с гибелью четырех морских пехотинцев, когда всё закончилось совещанием у президента. Зеленский призвал созвать "нормандскую четверку" – но повестки, с которой Украина намерена выходить на эту встречу, так и не прозвучало. Эксперт объясняет: если инициатива идет от нас, то мы должны инициировать какие-то предложения.

Читайте такжеПочему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора"Но собраться из-за того, что произошел обстрел и погибли военные, скажу цинично – несерьезно. Все видят, что никакого перемирия нет, что Россия продолжает стрелять, а люди – гибнуть. И на основании того, что произошло обострение на линии разграничения – главы нормандской четверки бы не собрались", – подчеркнул Мусиенко.

Не проявляя инициативу в вопросе Донбасса, Украина теряет пространство для маневра. Более того, "дарит" ее главе РФ Владимиру Путину.

"С другой стороны – позиция, когда нарушается перемирие и стреляют по украинским военным, должна быть однозначно жесткой. Нужно отвечать, и отвечать огнем. Нужно демонстрировать позицию и показывать зубы. Нужно делать все, чтобы с нами считались. В противном случае – если будет проявляться слабость, а мы и дальше будем придерживаться позиции "несмотря ни на что, мы придерживаемся перемирия", то нас очень быстро начнут склонять к еще большим уступкам и компромиссам. И мне кажется, что не хватает жесткости в действиях новой власти. Жесткости, принципиальности и инициативности. Нет конечного сформированного видения: а что делать, как действовать, для чего собираться в нормандской четверке. И все это приводит к тому, что мы теряем инициативу, ее перехватывает Россия, которая навязывает европейцам свое видение, и они уже все вместе будут навязывать ее нам. Мне как гражданину своей страны очень бы хотелось, чтобы Зеленский проявил жесткость", – добавил эксперт.

При этом времени на раскачку, чтобы проявить жесткую позицию, осталось не так много, уточнил военный аналитик.