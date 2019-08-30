Дело о пытках участников Евромайдана: суд оправдал экс-беркутовца Хандрыкина

Еще двое фигурантов этого дела сбежали в Россию / dt.ua

В Украине оправдали экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона Динамо в январе 2014 года.

Днепровский райсуд Киева принял решение 30 августа, сообщает Громадське. Сторона обвинения просила признать Хандыркина виновным и засудить его к лишению свободы на 8 лет. Однако, суд не нашел доказательств вины. Самого обвиняемого на судебном заседании не было.

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого. По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", - говорится в решении суда.

Андрей Хандрыкин является работником харьковской полиции. По данным следствия, 20 января 2014 года Хандрыкин и еще двое силовиков избили и задержали 23-летнего Владислава Цылицкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза, которые вылезли на колоннаду стадиона Динамо на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве. Цылицкий получил сотрясение мозга, гематомы, ему выбили челюсть и сломали нос.

Еще двое фигурантов этого дела - бывше сотрудники Беркута Владислав Мастега и Артем Войлоков - сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производство выделили в отдельное и приостановили.

Напомним, 16 июля подозреваемый в расстреле активистов Евромайдана, бывший беркутовец Сергей Тамрута согласно решению Святошинского районного суда Киева отправился под домашний арест.