В Кабмине рассказали об объединении еще двух министерств

Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об объединении Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики.

"Будет объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия. Целью объединения является ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений - увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузка системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрной сфере", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что детальное описание реформы будет изложено в Программе правительства, которая будет представлена на рассмотрение парламента в определенные законом сроки. По словам Милованова, на текущий момент правительство нарабатывает карту приоритетов и план действий.

Читайте такжеНовый Кабмин: нардепы избрали министров"Для министерства является важной синхронизация деятельности всех рынков и внедрение эффективных, прозрачных и понятных правил игры. Реформа аграрной отрасли, учитывая ее комплексность, требует стратегического согласования с ключевыми изменениями в других сферах", - подчеркнул министр.

Он добавил, что дерегуляция и диджитализация - это ключевые инструменты борьбы с коррупцией в сферах апробаций, сертификации и разрешительной деятельности, которые связаны с доступом новых средств производства в аграрном секторе и доступом произведенной сельскохозяйственной продукции к украинскому и мировому потребителю.

Также Милованов отметил, что приватизация государственных предприятий приведет к ликвидации неэффективности в управлении субъектами хозяйствования и прямых потерь государственного бюджета. Он добавил, что перезагрузка системы государственной статистики позволит получить четкие цифры относительно показателей развития отрасли и формировать прогнозируемые долгосрочные ориентиры и приоритеты государственной политики в соответствующей сфере.

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"Объединение министерств носит стратегический характер. И в этом стратегическом измерении нам критически важно услышать ключевых стейкхолдеров", - подчеркнул Милованов.

Он также сообщил, что правительство планирует проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения "болевых точек" и перспектив.