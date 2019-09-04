Нацсовет по телевидению вляпался в коррупционный скандал на многие миллионы гривен

4 сентября 2019, 10:58

Расследованием проведения сомнительных в плане чистоплотности тендеров сейчас занимаются сотрудники ГБР.

Нацсовет по телевидению
Нацсовет по телевидению и радовещанию / УНИАН

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания очутился на пороге большого коррупционного скандала − тендеры, которые проводила эта организация, сейчас находятся под прицеллм сотрудников Госбюро расследований.

Однако, на данный момент официально о подозрениях еще не объявлено, сообщает портал Страна. Про имеющимся данным, 4 июля 2019-го следователи ГБР ведут уголовное производство по фактам возможного отмывания денег (ч.2 ст.209 УК Украины) и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

Сильнее всего правоохранителей интересует основанное в октябре 2013-го ООО "Новітнє обладнання". 99% процентов денежного оборота фирмы составляют средства от государственных органов.

"Под прицелом оказались финансовые операции на общую суму в 134,5 млн гривен, а главное - отдельной строкой прописана роль в схеме Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", − утверждают журналисты.

Читайте такжеЧлен Нацсовета по вопросам телевидения: "99%, что Setanta не получит разрешение в Украине"Сомнения в чистоплотности у правоохранителей вызвал проведенный в 2018-м тендер Нацсовета на реализацию 1-го этапа создания и внедрения автоматизированного программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм.

Предполагается, что "Новітнє обладнання" пропустило через свои счета более 100 млн гривен от Нацсовета. 

Представители пресс-службы ГБР подтвердили факт расследования выигранных вышеуказанной фирмой тендеров, однако от дальнейших комментариев отказываются. 

Напомним, ранее сообщалось о том что, в Нацсовете не смогли доказать причастность одиозного украинского политика (кума президента РФ Владимира Путина) Виктора Медведчука к приобретению телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik .

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коррупция тендеры ГБР Нацсовет по ТВ и радиовещанию
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:59
"Не завидуйте!": грудастая нардеп прокомментировала интимную переписку в Раде
10:58
Нацсовет по телевидению вляпался в коррупционный скандал на многие миллионы гривен
10:54
"Х** с ним!": Розенбаум в реанимации связался с поклонниками
10:38
Главный лесник Житомирщины, которого публично "высек" Зеленский, остался без работы
10:27
В НБУ сообщили о провале "украинского Томоса"
10:15
Известный американский спортсмен умер после падения со скейтборда
10:07
В РФ рассказали, когда обсудят с Украиной и Европой транзит газа
09:58
"Лица первоклассников перекосило": в РФ на школьную линейку согнали "спецназ" Видео
09:39
Почему депутатскую неприкосновенность могут еще вернуть мнение
09:22
В Генштабе ВСУ рассказали, какие реформы и перестановки ждут украинскую армию
09:20
"Бархатный накрыло": в Сети снова показали пустые пляжи Крыма Фото
08:56
Названа новая дата запуска процесса обмена пленными между РФ и Украиной
08:51
Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Зеленским Видео
08:45
"В Динамо сейчас бардак" - источник
08:28
В сентябре курс доллара побьет рекорд: эксперты сделали прогноз
08:20
Когда Украина перестанет брать кредиты от МВФ мнение
08:00
Осенние дожди уже в Украине: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео
07:36
Симпатик Путина остался у руля правительства Италии
07:28
Зачем Путин шантажирует Зеленского мнение
07:18
Лишить Путина денег: в США уверены, что способны остановить строительство Северного потока-2
07:15
Диетолог назвала идеальный график приема пищи
06:53
Трамп опозорился, поздравив Польшу с вторжением нацистов Видео
06:51
Отмена неприкосновенности: как Зеленский накрыл "колпаком" всех тварей разом мнение
06:41
Модный маникюр осень 2019: самые красивые 40 вариантов из Instagram Фото Видео
06:30
Неудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности
06:02
"Зачем же так нажираться?": Maruv показала, чем занимается за кулисами
05:27
Знак Апокалипсиса: Нибиру безжалостно расплющит Землю – уфологи Видео
05:16
Путин сгинет: известный астролог назвал дату окончания войны на Донбассе Видео
04:59
Сгорел на работе: в Испании прямо на кастинге умер юный порноактер
04:42
Дырища размером в Юпитер: парад планет пробил Солнце - ученые
04:19
Доктор Комаровский раскрыл ключевое правило стирки детских вещей
03:48
Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео
03:11
Повод бороться с пузом: ожирение назвали причиной рака
02:31
Под Днепром мать посадила сына на цепь из-за денег
01:50
Лунный календарь заготовок на зиму: засолки огурцов, квашение капусты Видео
01:05
В Госдуме заинтересовались технологией воскрешения
00:15
Яблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецепт Фото
00:14
День учителя 2019 в Украине: какого числа и что подарить
03 сентября, вторник
23:53
Появилась новая версия Android: что известно о новинке от Google
23:23
В США сенаторы вступились за помощь Украине Видео
22:54
Познер объяснил, почему советский человек был уродом Видео
22:29
Карпаты возглавил тренер из Донецка
22:02
Упразднили неприкосновенность: Разумков растолковал, почему Рада поддержала проект Порошенко Видео
22:00
Свитолина впервые в карьере попала в полуфинал US Open Фото Видео
21:58
Когда закончится война на Донбассе: в МИД Украины дали неутешительный ответ Видео
21:32
Психолог дала совет для улучшения жизни Видео
21:28
SIM-карты по паспорту: в Раде пошли на попятную
21:05
Третье сентября: участники Танців з зірками потроллили песню-мем Видео
21:04
"Наглухо" закрытая граница: погранслужба Украины ткнула Лукашенко носом в его недочеты
20:58
"Как две капли воды": дочь Миллы Йовович в роскошных нарядах от Prada снялась для глянца
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять