Нацсовет по телевидению вляпался в коррупционный скандал на многие миллионы гривен

Нацсовет по телевидению и радовещанию / УНИАН

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания очутился на пороге большого коррупционного скандала − тендеры, которые проводила эта организация, сейчас находятся под прицеллм сотрудников Госбюро расследований.

Однако, на данный момент официально о подозрениях еще не объявлено, сообщает портал Страна. Про имеющимся данным, 4 июля 2019-го следователи ГБР ведут уголовное производство по фактам возможного отмывания денег (ч.2 ст.209 УК Украины) и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины).

Сильнее всего правоохранителей интересует основанное в октябре 2013-го ООО "Новітнє обладнання". 99% процентов денежного оборота фирмы составляют средства от государственных органов.

"Под прицелом оказались финансовые операции на общую суму в 134,5 млн гривен, а главное - отдельной строкой прописана роль в схеме Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", − утверждают журналисты.

Читайте такжеЧлен Нацсовета по вопросам телевидения: "99%, что Setanta не получит разрешение в Украине"Сомнения в чистоплотности у правоохранителей вызвал проведенный в 2018-м тендер Нацсовета на реализацию 1-го этапа создания и внедрения автоматизированного программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм.

Предполагается, что "Новітнє обладнання" пропустило через свои счета более 100 млн гривен от Нацсовета.

Представители пресс-службы ГБР подтвердили факт расследования выигранных вышеуказанной фирмой тендеров, однако от дальнейших комментариев отказываются.

Напомним, ранее сообщалось о том что, в Нацсовете не смогли доказать причастность одиозного украинского политика (кума президента РФ Владимира Путина) Виктора Медведчука к приобретению телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik .