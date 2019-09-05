Безсмертный заявил о смене формы правления в Украине

Роман Безсмертный / УНИАН

Форма правления в Украине сильно смещается с парламентско-президентсткой к суперпрезидентской. Об этом заявил украинский политик, один из соавторов Конституции, экс-представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный.

"У нас де-юре парламентско-президентская, а де-факто - суперпрезидентская республика. Да еще и с двумя правительствами. Мне интересно, как президент разойдется с двумя премьер-министрами - Богданом и Гончаруком?", - сказал Безсмертный в интервью Bihus.info.

Политик также напомнил об инциденте, который произошел в первый день заседания новой Верховной Рады, когда спикер Дмитрий Разумков сказал, что "объявляется пятиминутный перерыв", а президент ему ответил: "Какой перерыв? Давайте работать". Спикер парламента повиновался Зеленскому.

"В нормальном парламентском государстве этого (указаний президента спикеру, - ред.) было бы достаточно, чтобы начать процедуру импичмента. "Господин президент, мы вас уважаем, но тут свои правила", - подчеркнул Безсмертный.

Напомним, 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте. Документ пообещали вынести на рассмотрение нардепов IX созыва на будущей неделе.