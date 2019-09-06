Нардеп ОПЗЖ и сподвижник кума Путина "забыл" задекларировать гражданскую жену с бизнесом в РФ

Тарас Козак является сподвижником украинского политика Виктора Медведчука/ Фото: Newsone

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь, владелец украинских телеканалов Newsone, 112 Украина и Zik Тарас Козак "забыл" внести в декларацию свою гражданскую жену Наталью Лавренюк, которая имеет общий нефтяной бизнес в России с кумом Путина Виктором Медведчуком и его супругой Оксаной Марченко.

Как свидетельствует расследование программы Схемы: коррупция в деталях, Наталья Лавренюк - уроженка Львова, владеет 25% акций в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийске, а жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61%. Это - доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет украинская телеведущая через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

В Украине, по данным журналистов Схем, Наталья Лавренюк является владелицей убыточного частного предприятия Лилия, 12-ти квартир в Киеве и Львове, десятка земельных участков в Киевской области. За последние 14 лет официально она заработала около 5 миллионов гривен. Однако, это никак не объясняет такое количество недвижимого имущества, отмечают авторы расследования.

По данным Схем, с 2006 года Наталья Лавренюк - постоянная спутница нардепа Тараса Козака в зарубежных командировках. Вместе они совершили более 100 перелетов. Также у них есть общий ребенок. Однако ни ребенка, ни саму Лавренюк, ни оформленное на нее имущество в Украине и России депутат в декларацию не внес.

"Сокрытие сведений о лице, с которым декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на нее имущества и бизнеса - это преступление", - отмечают юристы.

Журналисты Схем также сообщили, что им не удалось получить комментарий от Натальи Лавренюк о бизнес-партнерстве с семьей Виктора Медведчука. На сообщения в мессенджерах и звонки она не ответила.

Напомним, в июле владельца украинского телеканала Newsone Тараса Козака вызывали на допрос в Генпрокуратуру в рамках уголовного дела о подготовке телемоста с российским пропагандистским телеканалом Росссия 24.