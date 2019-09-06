В Киеве в субботу ограничат работу центральных станций метро

7 сентября в Киеве будет особый режим трех станций / УНИАН

Вечером 7 сентября в киевском метрополитене возможны ограничения в работе трех станций из-за фестиваля, который пройдет на стадионе Олимпийский.

Не будут пускать на вход с 17 до 18 вечера на станции Олимпийская, после 23 часов возможно ограничение на вход на станциях Площадь Льва Толстого, Дворец спорта и Олимпийская, сообщили в Киевском метрополитене.

Такие меры применяются в целях безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

/ facebook.com/kyivmetro

Отметим, в субботу на стадионе Олимпийский в 18:00 пройдет музыкальный фестиваль Ready.Steady.Favorit, который соберет известных украинских исполнителей, среди которых Верка Сердючка, Макс Барских, Mozgi, Оля Полякова, Maruv, Олег Винник, Dzidzio, Tayanna и Dilemma.

Ранее стало известно, что Киев ждет смена правил проезда в транспорте.