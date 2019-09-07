"Все сделаем": Зеленский пообещал решить материальные проблемы освобожденных украинцев

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский пообещал решить все жилищные и материальные проблемы освобожденных украинских политзаключенных и моряков.

Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

"У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы важные для них - мы все это сделаем", - сообщил Зеленский в аэропорту Борисполь после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.