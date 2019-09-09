"Сговор Путина с Зеленским": эксперт назвал единственное, что нужно президенту РФ

9 сентября 2019, 11:16

Российского лидера интересует суверенитет захваченной части Украины, полагает полковник запаса.

Единственное, что Владимир Зеленский может предложить Владимиру Путину - суверенитет части Донбасса, сообщил эксперт - Путин-Зеленский
Единственное, что Владимир Зеленский может предложить Владимиру Путину - суверенитет части Донбасса, сообщил эксперт / Крым.Реалии

Президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не пойдет на сговор с главой Украины Владимиром Зеленским, если не будет иметь от него политических преференций.

Единственное, что сейчас Зеленский может предложить российскому коллеге - суверенитет захваченной части Донбасса, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов Главреду.

По его словам, для лидера России суверенитет неподконтрольной Киеву территории заключается в предоставлении Донбассу особого статуса и принятии закона об амнистии боевиков.

"…Путин никогда не пойдет на сговор, не имея от него (Зеленского - Ред.) политических преференций. А из тех заявлений о мире с Украиной, которыми Путин разбрасывался во Владивостоке, получается, что единственное, что сейчас может предложить Путину Зеленский - это суверенитет неподконтрольных территорий…", - отметил эксперт.

Ранее Олег Жданов говорил, что у Владимира Путина есть две мечты по Украине, в частности, признание государства в качестве вотчины России. Эксперт подчеркнул, что у российского президента есть единственная цель - удержать Украину в политической орбите Кремля.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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