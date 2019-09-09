"Сговор Путина с Зеленским": эксперт назвал единственное, что нужно президенту РФ

Единственное, что Владимир Зеленский может предложить Владимиру Путину - суверенитет части Донбасса, сообщил эксперт / Крым.Реалии

Президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не пойдет на сговор с главой Украины Владимиром Зеленским, если не будет иметь от него политических преференций.

Единственное, что сейчас Зеленский может предложить российскому коллеге - суверенитет захваченной части Донбасса, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов Главреду.

По его словам, для лидера России суверенитет неподконтрольной Киеву территории заключается в предоставлении Донбассу особого статуса и принятии закона об амнистии боевиков.

"…Путин никогда не пойдет на сговор, не имея от него (Зеленского - Ред.) политических преференций. А из тех заявлений о мире с Украиной, которыми Путин разбрасывался во Владивостоке, получается, что единственное, что сейчас может предложить Путину Зеленский - это суверенитет неподконтрольных территорий…", - отметил эксперт.

Ранее Олег Жданов говорил, что у Владимира Путина есть две мечты по Украине, в частности, признание государства в качестве вотчины России. Эксперт подчеркнул, что у российского президента есть единственная цель - удержать Украину в политической орбите Кремля.