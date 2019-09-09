В Житомире банда дерзко напала на копов-инкассаторов: как спасли деньги

В Житомире напали на копов-инкассаторов, пострадал один правоохранитель / zt.npu.gov.ua

В понедельник утром, 9 сентября, в Житомире группа злоумышленников напала на сотрудников Управления полиции охраны физической безопасности из Волынской области, которые перемещали деньги из магазина в специальный бронированный автомобиль.

Нападение совершено около 10:00, злоумышленники применили огнестрельное оружие, один правоохранитель спас деньги, но получил ранение в ногу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

По данным ведомства, полицейский успел закинуть сумку с деньгами в бронированное авто, а сразу же после этого другой коп заблокировал машину изнутри.

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В полиции показали фото и видео с места происшествия.

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