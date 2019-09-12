При строительстве на полигоне на Николаевщине разворовали 37 млн гривен – ГБР

Территория полигона Широкий лан / Facebook.com

При выполнении строительных работ на территории полигона Широкий лан в Николаевской области нанесения государству был нанесен ущерб в сумме около 37 млн грн.

По данным пресс-службы ГБР, в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком был заключен договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка на территории полигона Широкий лан. Согласно условиям договора, объект должен был быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

При этом ответственным за осуществление технического надзора был назначен военнослужащий Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, который ненадлежащим образом выполнил определенные обязательства - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанной сделке.

Читайте также"Это диверсия". В Минобороны разорвали контракт на постройку казарм на полигоне "Широкий лан"‍"Как следствие, компания-строитель получила от Минобороны Украины 135 млн грн - 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующий вред государству", - заявили в ГБР.

В антикоррупционном органе добавили, что производство расследуется по частям 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Минобороны расторгло контракт на постройку казарм для Нацгвардии на полигоне Широкий лан. Застройщик сдавал объекты не в срок, неподходящего качества и с массой нарушений.