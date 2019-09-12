В Мариуполе студенты перелезают через забор из-за странной прихоти ректора

Студенты пробирались на учебу через забор университета / УНИАН

Ректор Приазовского государственного технического университета Вячеслав Волошин необычным способом решил бороться со студентами, которые опаздывают на пары.

По указанию ректора, после 8:30 и до 9:00 двери университета закрываются, и, если не успел – стой на улице, передает Mrpl.city.

Находчивые студенты обходят ограничения – они перелазят через забор, чтобы не пропустить пару.

"Объективных причин студентам так и не предоставили, поэтому о них можно только догадываться", - жалуются изданию читатели.

По словам ректора, подобное "наказание" применяется не только к студентам, но и опоздавшим преподавателям – они получают выговор за то, что вовремя не пришли на работу.

"Первую неделю вахта пропускала в любое время, я дал команду в течение этой недели с 8.30 до 9.00 перекрывать корпуса, потому что студенты во время учебного процесса бродят по коридорам, открывают двери аудитории, мешают ребятам, которые пришли на пары вовремя, мешают преподавателям. Это называется трудовая дисциплина, и трудовую дисциплину необходимо поддерживать. Порядок должен быть", - считает Волошин.

Ранее в "ДНР" забили тревогу из-за отсутствия студентов.