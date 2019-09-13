Балух словам Конфуция объяснил, почему Украине нельзя зеркально отвечать РФ

Владимир Балух / krymr.com

Бывший политзаключенный Владимир Балух призвал украинскую власть не отвечать зеркально на агрессию Российской Федерации. Об этом освобожденный узник Кремля рассказал в интервью Liga.net.

По его словам злом зло нельзя победить.

"Что было самым ценным? За этот период пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь", - отметил Балух

При этом он напомнил слова древнего китайского философа Конфуция, который говорил: "Если ты ненавидишь – значит, ты побежден".

"Это правда. Однако, если бы мне три года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволил мне это осознать", - подчеркнул бывший узник Кремля.

Также он отметил, что для победы над Россией необходимо понимать природу действий влатси РФ.

Напомним, что освобожденные из российского плена украинцы получат новые документы в форме ID-карточек.