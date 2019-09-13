Дело о "скифском золоте": Украина заявила отвод судье и обвинила его в работе на РФ

Экспонаты из коллекции "Скифского золота"

Председательствующему судье Апелляционного суда Амстердама в деле о возврате коллекции "скифского золота" объявлен отвод из-за его работы на Россию, сообщили в Министерстве юстиции.

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, рассматривающего дело, что вызывает сомнение в его объективности в рассмотрении этого дела", - рассказали в пресс-службе МИД.

В сообщении отмечается, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании Промнефтьстрой в деле против компании ЮКОС, а потому фактически защищал интересы РФ.

Читайте такжеСтало известно, когда суд Амстердама огласит решение по "скифскому золоту"В Минюсте также обратили внимание на то, что представительство интересов Промнефтьстроя судья осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы музеев аннексированного Россией Крыма.

В сообщении подчеркивается, что 6 июня текущего года Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе и одновременно попросила отреагировать на это ходатайство до 11 сентября.

12 сентября секретарь суда сообщила представителям Украины, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода и 13 сентября Украина подала ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

Напомним, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев должна быть возвращена Украине.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником Херсонес Таврический и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки Крым - золотой остров в Черном море.

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После аннексии Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.