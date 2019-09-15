Политолог прокомментировал вероятность встречи Трампа и Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Главред

Проведение полноценного мероприятия-встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется.

Соответствующее сообщение опубликовал политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в мессенджере Telegram.

"Наши американские дипломатические источники утверждают, что полноценная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на ближайшее время не планируется. Об этом я сообщал ранее, когда написал, что встреча Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН полноценной встречей считаться не может", - написал он.

По данным Березовца, из Белого дома по своим каналам передали в Офис президента информацию о том, что Трамп будет к встрече с Зеленским лишь через несколько месяцев после начала работы Кабмина под руководством Алексея Гончарука.

Напомним, ранее представитель Госдепа США по вопросам Украины Волкер рассказал о том, как идет подготовка встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.