Стало известно, на сколько повысят минимальную пенсию в Украине

В правительстве решили, что 8% для начала достаточно.
Украинцам, утратившим трудоспособность, в 2020 году планируют увеличить прожиточный минимум на целых 8%. Об этом идет речь в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), обнародованном на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, прожиточный минимум в месяц на одного человека планируют закрепить с 1 января 2020 года на уровне 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.
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При это для основных социальных и демографических групп населения выплаты составят:
- для детей до шести лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, а с 1 декабря - 1921 гривну;
- для детей от шести до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, а с 1 декабря - 2395 гривен;
- для трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, а с 1 декабря - 2270 гривен;
- для утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, а с 1 декабря - 1769 гривен.
Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в парламенте будет представлен проект Государственного бюджета на 2020 год.