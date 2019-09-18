Рябошапка уволил своего зама Стрижевскую: чем она известна

Анжелу Стрижевскую уволили с поста зама генпрокурора / Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении своего зама Анжелы Стрижевской.

Стрижевская была замом генпрокурора Юрия Луценко еще с июля 2016 года. О ее увольнении сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины О прокуратуре, 18 сентября 2019 подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора А. Стрижевской", - сказано в сообщении.

Именно в кабинете Стрижевской в середине августа была обнаружена несанкционированная прослушка - в генпрокуратуре это связывали с тем, что Стрижевская вела дело о коррупции директора НАБУ Артема Сытника.

Ранее Руслан Рябошапка уволил прокуроров в восьми областях.