После поджогов в Киеве Гонтареву пригласили в США

Валерия Гонтарева на данный момент находится в США / УНИАН

Бывшую руководительницу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, которой несколько дней назад подожгли загородный дом, пригласили в США для общения с американскими законодателями.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур заявила, что обеспокоена нападениями на Гонтареву.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - цитирует Каптур Радио Свобода.

Напомним, 17 сентября экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой. Позже в интервью Lb.ua Гонтарева заявила, что в поджогах подозревает Игоря Коломойского. Бизнесмен планирует подавать в суд иск против Гонтаревой о защите чести и достоинства.