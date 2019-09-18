Довела: Коломойский будет судиться с Гонтаревой

Коломойский планирует судиться с Гонтаревой в украинских судах / lb.ua

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой, которая заявляла об угрозах в свой адрес со стороны Коломойского и намекала, что он причастен к поджогу ее загородного дома под Киевом и машины ее невестки в центре столицы.

Иск планируется подавать о защите чести и достоинства.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - рассказал бизнесмен изданию Левый берег.

Судиться с Гонтаревой бизнесмен планирует в украинских судах: "Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском, - ред.) бегать буду".

Напомним, в ночь на 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7. Инцидент произошел на улице Владимирской, 69. Валерия Гонтарева сообщила, что это было авто ее невестки. 17 сентября экс-глава Национального банка сообщила, что под Киевом подожгли ее дом в поселке Гореничи. В результате возгорания пострадавших нет. В полиции сообщили, что рассматривают умышленный поджог как единственную версию пожара в доме Гонтаревой. Позже в интервью Lb.ua Гонтарева сообщила, что в поджогах подозревает Игоря Коломойского.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - заявила экс-глава НБУ.

После пожара в доме в Гореничах бизнесмен Игорь Коломойский намекнул, что бывшей главе Национального банка Украины мог быть выгоден поджог. По его мнению, скорее всего, теперь экс-главу НБУ не выдадут украинской стороне. Сама же Гонтарева эту версию отрицает.