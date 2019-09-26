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Эксперт пояснил, почему Крым ждет незавидная судьба после возврата Донбасса

26 сентября 2019, 15:10

По мнению эксперта, в последнее время вопрос возврата Крыма под контроль Киева отошел на второй план.

Воды нет в Крыму
Иллюстративное фото / Крым.Реалии

Официальный Киев в последнее время куда как более активен в вопросе возвращение под свой контроль временно оккупированных районов Донбасса, а вот вопрос возврата аннексированного Крыма ушел на второй план.

Соответствующее мнение высказал политолог Михаил Басараб в интервью порталу Факты. Он полагает, эксперт считает, что возвращение оккупированный районов Донбасса в Украину будет преподнесено как большая уступка Кремля. В результате Киев будет вынужден вынести благодарность за это и Путину с Кремлем, и международному сообществу.

"Вряд ли при таких обстоятельствах кто-то услышит нашу просьбу о скорейшем возвращении Крыма. Забудем", — заявил Басараб.

Напомним, ранее эксперт Изет Гданов объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в аннексированный Крым.  До этого эксперт Борис Бабин рассказал о реальном сценарии возвращения полуострова под контроль Киева. 
 

Россия политолог аннексия Крыма война на Донбассе Украина
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