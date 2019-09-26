Лень работать: обматеривший депутата мэр Днепра объяснился за свои слова

Борис Филатов / УНИАН

Мэр Днепра Борис Филатов, который пил пиво с президентом Украины Владимиром Зеленским, объяснил, почему нецензурно отвел на вопрос депутата городского совета Днепра Александра Куприенко. По словам градоначальника, он хотел лишь более доходчиво ответить на поставленный вопрос.

"Да, матюкался. Это я так пытался объяснить депутатам, чтобы они не задавали тупых вопросов. Вот они спрашивают: а где мы можем посмотреть прозрачность продажи коммунальной собственности? Я спрашиваю: а вы знаете, что такое платформа Prozorro? Они говорят: "Знаем". Снова спрашиваю: А вы в курсе, что по данным программы Prozorro, Днепр стоит на четвертом месте среди всех территориальных общин? Оказалось, депутаты знают и это. Еще спрашиваю: "А вы знаете, что мы выставили 30 объектов на Prozorro для продажи? И это они знают. Так, а на х*я вы тупые вопросы задаете?", - объяснил Филатов Стране.

При этом он пожаловался на некоторых депутатов, что они вопросами троллят градоначальника.

"Они до этого троллили меня своими идиотскими вопросами, падали на пол - говорили, что их кто-то побил. Там есть трое их Самопомочи и один из БПП, которым лень работать, не лень дурака валять", - подчеркнул мэр Днепра.