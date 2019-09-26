В ГБР завели уголовное дело против скандального экс-главы госохраны Гелетея

Валерий Гелетей мог злоупотреблять служебным положением, считают в ГБР / Reuters

Сотрудники Госбюро расследований открыли против генерала-полковника, экс-начальника Управления Государственной охраны Украины Валерия Гелетея уголовное дело.

Экс-чиновника проверят, не злоупотреблял ли он свои служебным положением, передает Liga.net.

В ГБР открыли дело на Гелетея по заявлению Чайковского В.А, который обвиняет экс-начальника Управления госохраны в том, что он неправомерно назначал на должности, присваивал почетные звания лицам с целью получения от них неправомерной выгоды.

Предварительная квалификация дела по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). Однако, пока что в этом деле никому не сообщено о подозрении.

Журналистам удалось дозвониться до Гелетея, однако он отказался комментировать ситуацию.

В ГБР завели дело на Валерия Гелетея / news.liga.net

Напомним, 22 мая Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении с поста начальника Управления госохраны. Гелетея на должность начальника УГО в октябре 2014 года назначил тогдашний президент Петр Порошенко. До назначения на пост главы госохраны Гелетей был министром обороны.

Отметим, в конце 2008 года, пытаясь наладить отношения с тогдашним лидером оппозиции Виктором Януковичем, Валерий Гелетей незаконно наградил пистолетом его сына - Виктора.