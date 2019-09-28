В Киеве в воскресенье ограничат работу на трех центральных станциях метро

В воскресенье в Киеве возможно ограничат вход на три станции / УНИАН

В воскресенье, 29 сентября вечером возможны изменения в работе киевского метрополитена из-за проведения футбольного матча между командами Динамо (Киев) и СК Днепр-1 (Днепр).

В КП Киевский метрополитен на странице в Facebook сообщили, что возможны ограничения в работе трех станций.

"Внимание! Возможны изменения в работе подземки! 29 сентября во связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами Динамо (Киев) и СК Днепр-1 (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - сказано в сообщении.

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