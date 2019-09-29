Названа предварительная причина смерти единственного президента Крыма

Юрий Мешков / УНИАН

Единственный президент Крыма Юрий Мешков умер из-за двустороннего воспаления легких, как и легендарный режиссер Марк Захаров. Предварительный диагноз сообщила дочь политика Марианна.

"В Турции не было надлежащего присмотра за ним, не было профилактики застоев в легких и пролежней", - цитирует ТАСС дочь Мешкова.

При этом она отметила, что экспертизу еще не провели, но уверена, что президент Крыма умер именно из-за воспаления легких. Кроме того, врачи могли подорвать иммунитет Мешкова сильными антибиотиками.

По словам женщины, после инсульта политику уже было гораздо лучше, и никто не был готов к его смерти.

"Мы не были готовы, что он так быстро от нас уйдет. Наши врачи сделали все возможное", - подчеркнула Мешкова.

Напомним, что единственный президент Крыма умер на 74-м году жизни в больнице в Московской области. 1 сентября он перенес инсульт и был введен в состояние искусственной комы.