"Донецким предложили полмиллиона": переговорщик рассказал о выкупе пленных на Донбассе

Пленные на Донбассе / Reuters

Во время обмена пленными на Донбассе суммы за освобождение удерживаемых доходили до полумиллиона долларов, заявил глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан.

"На первый обмен пленными донецким предложили за Николая Якубовича полмиллиона долларов. Офицер, сотник 28-й сотни Майдана, попавший в плен на Донецке с простреленной ногой", - рассказал он в интервью на канале zik.

Рубан уточнил, что в итоге донецкая сторона от денег отказалась в ходе телефонных переговоров.

По его словам, пленным, за освобождение которого пришлось выплачивать деньги, был полковник ВСУ, а процесс выкупа проходил через Россию.

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Проходили долгие консультации со спецслужбами и в итоге было принято решение о том, что обвинение ему в торговле людьми может быть предъявлено лишь в случае, если человек, давший средства на выкуп, обвинит его в нецелевом использовании денег, добавил глава Офицерского корпуса, добавил Рубан.

Напомним, ранее стали известны вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой.